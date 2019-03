64 projectos recebem amanhã apoios do IDE

O presidente do Governo Regional preside amanhã, pelas 11 horas, no Forte de São Tiago à cerimónia de pagamentos do IDE - Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

Nesta cerimónia serão formalizados apoios a 64 projectos – 58 de apoio ao funcionamento e 6 de apoio ao investimento – , ao abrigo dos sistemas de incentivos, no valor total de 1,73 milhões de euros.

Recordar que desde 2016, o Governo Regional, através do IDE, aprovou e concedeu apoios a 2.989 projectos, num total de 72 milhões de euros.

Os apoios concedidos apoiaram a criação de 1.186 novos postos de trabalho.