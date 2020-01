A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, em representação do presidente do Governo Regional, marcou presença, durante a tarde de quarta-feira, na cerimónia de inauguração e requalificação da Capela do Calhau, em São Vicente, num investimento orçado em 60 mil euros e da responsabilidade da autarquia.

Em dia de feriado do concelho, e na presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, a secretária fez questão de afirmar que “uma das orientações estratégicas deste Governo Regional, na área da cultura, consiste em promover a valorização e contribuir para a requalificação do património cultural material e imaterial”.

A governante aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho incansável da Câmara Municipal de São Vicente e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho que, diariamente, trabalham em prol da população local”.