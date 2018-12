500 maiores empresas da Madeira são conhecidas esta quinta-feira

A iniciativa da PREVISÃO, MADCONTA, ECAM, INFORMADB e DIÁRIO desenvolve-se esta quinta-feira, pela 29.ª vez, a partir das 17 horas, no Centro de Congressos da Madeira, local escolhido para ficar a conhecer as 500 maiores empresas da Região. O evento contará com a presença do ex-ministro e líder do CDS/PP, Paulo Portas, que será o orador convidado.

‘Desafios e oportunidades para a Região no contexto geoeconómico actual’ é o tema central da edição deste ano das ‘500 Maiores’. A entrada é livre, mas carece de inscrição prévia, enviando para tal um e-mail para aqui.

Caso queira aceder à edição especial do DIÁRIO das ‘500 Maiores’ pode comprar a versão digital, por cinco euros, clicando aqui.

Iluminações na Calheta

A iluminação natalícia e o presépio da Vila da Calheta acendem-se esta quinta-feira, a partir das 19h30. A autarquia convida todos a se juntarem na Avenida D. Manuel I.

‘V Sarau de Poesia Madeirense’

A Câmara Municipal de Machico, em parceria com a Junta de Freguesia de Machico, promove esta quinta-feira, dia 6 de Dezembro, pelas 18 horas, no Solar do Ribeirinho, o ‘V Sarau de Poesia Madeirense’. O evento organizado por Miguel Santos e Sandra Faria, terá como convidado especial Martins Júnior.

Exposição fotográfica da Madeira do século XIX

Fotografias de Charles F. Raleigh Blandy, em torno da realidade da ilha da Madeira no final do Séc.XIX. Este engenheiro naval, pintor e fotografo viveu grande parte da sua vida na Quinta do Revoredo/Casa da Cultura de Santa Cruz, onde estará patente a exposição, a partir das 18 horas. As fotografias foram recolhidas no espólio da família Blandy, no acervo do professor Roberto Joaquim e de uma doadora anónima, que amavelmente as cederam, para tratamento e ampliação com vista a serem exibidas nesta pequena e modesta exposição, que constitui um exíguo, mas elucidativo, fragmento do vasto acervo do referido pintor e fotografo, pela primeira vez mostrado ao público, constituindo memória iconográfica e patrimonial de relevante importância.

Apresentação da obra ‘Catarina’

O programa do ‘Natal no Palácio’ tem início no Palácio de São Lourenço esta quinta-feira, pelas 18 horas, com o lançamento do livro ‘Catarina’, de Marco de Barros, a favor da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira. O evento, que conta com a presença do representante da República para a Região Autónoma da Madeira, está integrado no Ano Europeu do Património Cultural no Palácio de São Lourenço e é de entrada livre.

Prova de vinhos na Blandy’s Wine Lodge

A Loja do Vinho, na Blandy’s Wine Lodge, em parceria com o Pinhal da Torre Hand Crafted Portuguese Wines, promove às 18h30 uma prova de vinhos de produtor, com representação exclusiva naquele espaço situado na Av. Arriaga, 28.

‘A Arte de Pagar as suas Dívidas e de satisfazer os seus credores sem gastar um cêntimo’

Peça ‘A Arte de Pagar as suas Dívidas e de satisfazer os seus credores sem gastar um cêntimo’, pelo Teatro Feiticeiro do Norte, com Paula Erra e Élvio Camacho, às 21 horas, no Balcão Cristal, à Rua de Santa Maria, 206 (ao lado da Capela do Corpo Santo).

Nova cerveja à base de mel-de-cana

A Fábrica Mel-de-Cana Ribeiro Seco apresenta esta quinta-feira, 6 de Dezembro, no bar Fugacidade, às 19 horas, uma ‘Imperial Stout’ inspirada no tradicional bolo de mel feita em conjunto com a cervejeira lisboeta ‘Dois Corvos’, representada em solo madeirense pelos jovens ‘Vilhoa Craft Beer Dealers’. Com uma base quase negra e encorpada, a cerveja foi ‘condimentada’ com muitas especiarias igualmente usadas no afamado bolo. Crê-se que a adição de mel-de-cana do Engenho do Ribeiro Seco contribuiu não só para uma aproximação dos sabores, como também ao aumento substancial da percentagem alcoólica da bebida, sendo, uma autêntica iguaria natalícia. Além dos doces, a cerveja promete ‘medir forças’ com os pratos mais robustos. A experiência é limitada ao stock existente, pelo que se trata de uma criação sazonal.

Jorge Carvalho entrega certificados

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, esta quinta-feira, pelas 11 horas, na cerimónia de entrega de certificados a 52 formandos do Serviço Técnico de Formação Profissional.

Rita Andrade em Santa Cruz

Depois de já ter percorrido 9 dos onze concelhos da região, o Roteiro do Emprego’18, promovido pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, estará no concelho de Santa Cruz, esta quinta-feira, mais precisamente, no Centro Paroquial de Santa Cruz. A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita. Andrade, estará presente na sessão de abertura, agendada para as 10 horas.

Pedrto Ramos preside cerimónia

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de abertura da reunião de médicos patologistas das Ilhas da Macaronésia, esta quinta-feira, pelas 18 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal. Este é um evento de carácter científico educacional que se destina a reunir os profissionais médicos especialistas em Anatomia Patológica e técnicos.

CDU no Bairro de Santa Maria

A CDU desenvolverá esta quinta-feira uma iniciativa política no Bairro de Santa Maria, na Freguesia de Santa Maria, no Largo junto à árvore, onde serão apresentadas as conclusões pelas 11 horas.