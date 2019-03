3,2 milhões para melhor abastecimento de água potável e de drenagem no Porto Santo

A secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais visitou, hoje, no Porto Santo, as obras de remodelação e ampliação dos sistemas de abastecimento e de drenagem.

A intervenção nas redes de abastecimento e de drenagem no Porto Santo tem como objectivo a melhoria da prestação dos serviços de abastecimento de água potável e de drenagem de águas residuais, designadamente através da reabilitação e ou ampliação dos sistemas urbanos de distribuição de água, incluindo o controlo e redução de perdas, nas zonas a serem intervencionadas.

A obra no valor total de 3,2 milhões de euros prevê o lançamento e substituição de condutas de distribuição, a beneficiação e recuperação de reservatórios, a implementação de zonas de medição e controlo, beneficiação e recuperação de Estações Elevatórias, assim como o lançamento e substituição de redes colectoras.

A ilha do Porto Santo apresenta níveis de perdas relativamente baixos (37% em 2016), no entanto a tendência crescente nos últimos anos indicava a necessidade de intervenção nas redes de abastecimento e de drenagem.

Antes, Susana Prada abordou ‘o impacto das alterações climáticas nos territórios insulares’, num debate promovido pela Escola Professor Francisco Freitas Branco, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

A responsável com a pasta do ambiente realçou a importância de “fazer uma utilização sustentável, dos nossos recursos hídricos que neste momento são suficientes para todos os usos, não podem estar desaproveitados”.