29 Centros de Saúde já têm cobertura total de Médico de Família, garante SESARAM

São 29 os Centros de Saúde da RAM com cobertura total de médico de família, a saber: Achadas da Cruz, Porto Moniz, Ribeira da Janela, Santa do Porto Moniz, Seixal, Boaventura, Ponta Delgada, São Vicente, Arco da Calheta, Calheta, Estreito da Calheta, Fajã da Ovelha, Jardim do Mar, Paul do Mar, Ponta do Pargo, Prazeres, Ponta do Sol, Canhas, Serra de Água, Quinta Grande, Jardim da Serra, Arco de S. Jorge, Faial, Ilha, São Jorge, São Roque do Faial, Santo da Serra, Porto da Cruz e Porto Santo.

“Os cuidados de saúde primários são a primeira linha de intervenção em saúde e, como tal, constituem uma importante mais-valia para a saúde da população da RAM”, indica o SESARAM em comunicado.

“Importa recordar o investimento feito pela Região ao nível da formação, o que faz com que actualmente sejam 148 os médicos de família distribuídos pelos 47 centros de saúde da RAM”, adianta.

Este reforço no número de médicos de família reflecte-se na taxa de cobertura de médico de família na RAM, e faz com que no conjunto global dos 47 centros de saúde, 29 têm cobertura de população a 100% com médico de família.

Os 47 centros de saúde estão distribuídos pelos vários concelhos, por sete zonas geográficas: Zona Oeste, Câmara de Lobos, Funchal (Zona I), Funchal (Zona II), Santa Cruz, Zona Leste e Porto Santo, as quais podem integrar um ou mais concelhos.

“Embora exista um forte empenho para uma cobertura total de médico de família, há que referir que a não inscrição para médico de família não constitui um impeditivo no acesso aos cuidados de saúde primários. Todos os utentes da RAM têm acesso aos serviços de saúde prestados nos centros de saúde através da consulta de recurso e/ou através de outras modalidades de consulta disponibilizadas nos centros de Saúde”, conclui a nota.