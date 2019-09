25.º aniversário do primeiro curso da UMa assinalado com descerramento de placa

Por ocasião do 25.º aniversário do primeiro curso da Universidade da Madeira (UMa), Educação Física e Desporto (1989-1994), será descerrada amanhã, dia 14 de Setembro, uma placa comemorativa alusiva à efeméride.

O acto terá lugar, às 10 horas, no Pátio dos Estudantes, no Edifício da Reitoria da UMa, sito ao Colégio dos Jesuítas, e contará com a presença do reitor da Universidade, José Carmo.

Esta celebração pretende ainda reunir antigos alunos, docentes e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para o seu sucesso académico.