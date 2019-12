232 prédios devolutos do Funchal terão IMI triplicado

O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, anunciou que tinham sido identificados 328 prédios devolutos e depois retirados 96 após reunião com os proprietários. Sendo assim, de acordo com o autarca, passam a estar apenas identificados 232 prédios devolutos no Funchal, que terão o IMI triplicado.

“Este é um primeiro passo e poderá agravar ainda mais o IMI se ao longo dos vários anos se mantiver nessas situações”, afirmou após a reunião semanal da câmara.

Miguel Silva Gouveia avançou que o objectivo é permitir que estes edifícios possam ser reabilitados ou que estejam disponíveis para arrendamento, corrigindo também situações de perigo.