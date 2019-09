20 casos de suicídios por ano na Madeira

Na Madeira, em média, são contabilizados 20 casos de suicídios por ano. A informação foi revelada nas II Jornadas de Prevenção do Suicídio, que se realizaram, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

De acordo com o governante, “o suicídio é um problema de saúde pública” e, por isso, tem que continuar a existir campanhas de sensibilização e de proximidade, de forma a minimizar esta problemática.

Refira-se que esta iniciativa do SESARAM surge no âmbito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, criado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela OMS, assinalado no dia 10 de Setembro.

Paralelamente a esta actividade, decorreram no dia 9 de Setembro, no Centro de Formação do SESARAM dois workshops sob os temas ‘Boas práticas no atendimento para pessoas com ideação suicida por parte dos profissionais de saúde’ e ‘Intervenção da enfermagem em comportamentos autolesivos’.