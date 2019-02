17,1 milhões em expropriações para o novo hospital da Madeira

Mais de 70% das parcelas em Santa Rita estão adquiridas. Há famílias que ainda aguardam pelo fecho das negociações com o Governo Regional. Entretanto há oito candidaturas oficializadas para a construção do edifício. É este o assunto que faz manchete esta terça-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias, cujo desenvolvimento poderá no interior numa notícia da autoria do jornalista Victor Hugo.

A grande foto da capa vai para o empate de ontem à noite no Estádio dos Barreiros: “Marítimo segura ponto precioso”. Frente ao Sporting, os verde-rubros arrancaram um empate importante na luta pela sobrevivência e festejaram como se de uma vitória tratasse. O guarda-redes Charles foi o homem do encontro, como escreve o jornalista Emanuel Rosa, que conta tudo no interior da edição.

No topo da capa poderá ler que a APEL está com dificuldades em gerir dívidas. A escola pediu antecipação de verbas à Secretaria Regional de Educação, conforme revela o jornalista Élvio Passos. Paralelamente, noutra escola, desta feita Básica, um aluno de 10 anos foi ameaçado com navalha, como conta o jornalista Orlando Drumond.

“Queda em ravina mata condutora” é outro dos destaques da primeira página. Saiba que um carro saiu de estrada no Caniçal e caiu de uma altura aproximada de 60 metros, na zona da Prainha, como escreve a jornalista Andreia Dias Ferro.

Finalmente, há outro assunto em foco: “Polícia Municipal em risco de ser chumbada”. A Assembleia Municipal deve aprovar, hoje, projecto do PSD que defende reforço da fiscalização e recusa intenção de Cafôfo, conforme revela o jornalista Jorge Freitas Sousa.

