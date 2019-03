12 menores de idade abortaram na Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. O número é o mais baixo da última década: em 2018 houve 198 interrupções voluntárias de gravidez (IVG) realizadas na Região. Mas há um dado preocupante: doze desses casos pertencem a menores. Uma matéria que pode ser lida ao detalhe na página 3 do DIÁRIO desta quinta-feira, num tema que faz manchete no nosso matutino.

Em termos criminais, relatamos a história que uma família agora investiga. O homicídio dos Viveiros, onde um homem tirou alegadamente a vida ao ex-cunhado, que lhe deu abrigo, vai a julgamento a 10 de Abril. O artigo pode ser lido na página 8.

Já no lado desportivo, o presidente dos árbitros deu explicações ao Marítimo. José Fontelas Gomes esteve ontem nas instalações do clube madeirenses em reunião com Carlos Pereira, depois dos casos em Guimarães que motivaram duras queixas a João Pinheiro. Tudo para ser apurado na página 12.

Nas lides políticas saiba ainda nesta edição que o CDS traz a líder Assunção Cristas a um jantar de mulheres, na Madeira, com a centrista a fazer-se acompanhar por Nuno Melo. No lado da Aliança, o cargo de coordenador dá briga na Região. Questões pertinentes para serem lidas nas páginas 5 e 6, respectivamente.

Por fim, nas sugestões culturais que por esta ilha se organizam, descubra quem é Benjamin Clementine, o artista que o ‘Aqui Acolá’ traz à Ponta do Sol. Na página 24.

Tenha uma boa quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.