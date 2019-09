1.100 idosos à espera de vaga num lar na Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. São 1.100 idosos que estão à espera de vaga num lar, na Madeira. O tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo explica que entre Janeiro e Agosto de 2019 apenas 176 pessoas conseguiram lugar num estabelecimento público. Privado não é solução, uma vez que todas as camas estão lotadas.

Já na área política saiba que o PSD-Madeira está apreensivo com as divergências no CDS-Madeira. Socialistas assumem-se como alternativa “estável e sólida”, enquanto a CDU lançou um apelo à esquerda descontente.

No desporto, a vitória estava no banco. Rodrigo Pinho foi decisivo no primeiro triunfo do Marítimo em casa, frente ao Moreirense, por 2-1. Quanto ao automobilismo, a época acabou com uma vitória de Miguel Nunes.

Por fim, saiba que o ‘coração trai dois madeirenses por dia’. É este o título que nos remete para uma alarmante situação: a morte súbita é cada vez mais comum na Região.

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.