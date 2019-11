Velhos são os trapos

Aconteceu dia 12...pela tardinha... ainda não faço ideia de quem seja o motorista nem o homem que agrediu fisicamente meu pai que é um lindo jovem de 80 e tal anos e destratou verbalmente minha mãe, (outra bela jovem de 80 e picos anos), chamando-a de velha e outras coisas mais, tirando o facto de o motorista ter feito a paragem indevidamente, o que levou ainda mais tempo a meus pais subirem para a camioneta. E isto, não entendo porquê, enervou o motorista ..

É de uma grande falta de respeito, perante toda a gente, e desumano tal atitude demonstrada pelo motorista.

Quero acreditar que este motorista não espelha os Horários do Funchal, mas não acho que seja pessoa capaz de desempenhar o serviço que os Horários do Funchal lhe incumbe com a minina dignidade.

Irei fazer, junto dos meus irmãos, chegar esta reclamaçao, devidamente fundamentada, a várias entidades porque um cidadão, seja de que raça e idade for, merece respeito.

Devo acrescentar que meu pai foi agredido por um senhor que aparentemente estaria embriagado, e o motorista nem interviu, e meus pais com esta situação ficaram piores do que já estavam.

E relembro...Velho é um trapo.

Clara Vieira