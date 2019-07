No dia 10 do corrente pelas 19H35, encontrava-ma na Rua 3l de Janeiro a aguardar o autocarro, carreira 49 - Fundoa que ,conforme horários em vigor partia às 19H45. Com dúvida consultei o horário exposto assim como a internet,ambos estavam em sintonia. Como já tinha ultrapassado cerca de 10 minutos,resolvi ligar para a Horários do Funchal. Atendeu um funcionário alegando que estava a falar da Avenida do Mar junto ao cais da cidade, que respondeu que esse horário era facultativo e nem sempre era realizado. Perguntei ao referido funcionário que se identificasse, resposta imediata: “Não tenho nada para informar”.Para que servem os horários afixados? Será esta a formação dada aos funcionários? Para bem da população Madeirense!!!!!!.

João Manuel Figueira