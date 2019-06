Final da Taça da Liga das Nações

Até que os rapazes holandeses trocavam bem a bola desde trás até á grande área contrária que até era defendida pelos rapazes lusos. O problema dos conhecidos por “laranjas mecânicos”, é que só mesmo a acabar o tempo regulamentar, é que criaram algum perigo junto da baliza à guarda de Rui Patrício. Que nos lembre nunca os holandeses fizeram um remate de fora da área, parecendo querer entrar com a bola pela baliza dentro. Quando estiveram perto de o fazer estava lá o ex-sportinguista para negar o empate. O seleccionado português, marcou por Guedes com um remate de fora da área com convicção e maior vontade de fazer o resultado que será assinalado pela história dos êxitos lusitanos. Vitória bem conseguida e melhor merecida. De assinalar as substituições operadas, e a fraca exibição daquele que suscita as atenções nacionais e mais além. Resultado que se manteve até final, e Portugal ganha a estreia da Taça da Liga das Nações, com um golo que o torna Campeão, depois de ultrapassar com sorte a Suíça, e agora com coragem e qualidade a ultrapassar a Selecção do país das tulipas, em que a cor dominante não é o laranja. Mas sem sorte e trabalho nada se consegue;