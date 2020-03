É tempo de racionar o consumo dos bens essenciais

Hoje, às cinco da manhã, da janela da minha cozinha, vi o Funchal iluminado como sempre. É uma imagem que eu muito gosto de ver sempre que vou à janela da cozinha, mas a verdade é que, dadas as circunstâncias atuais, não é uma imagem sustentável. Porquê?! Porque é altura de começar a racionar tudo o que são bens essenciais, nomeadamente a água e a eletricidade. E é por isso que eu sugiro ao Governo Regional da Madeira que mande apagar todas as luzes da via pública entre a meia noite e as cinco da da manhã, ou até mesmo num período mais alargado. Se a indicação é para que fiquemos todos confinados em casa, não faz sentido estarmos a gastar desnecessariamente um recurso tão importante. E isto serve não só para o Governo Regional da Madeira, mas também para a população em geral. Lá porque o Governo Regional da Madeira decretou o consumo gratuito de água e luz para os próximos dias, não vamos gastar água e eletricidade como se não houvesse o dia seguinte. Muito pelo contrário. Vamos racionar o consumo, porque o dia seguinte chegará, um dia bem mais difícil de superar que o dia anterior...

Renato Marques