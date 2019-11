‘Peritos não detectaram falhas no autocarro do Caniço’. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias deste sábado, 30 de Novembro, revela que o inquérito do Ministério Público está na fase final e que agora as atenções viram-se para o motorista, na procura de uma explicação para o sinistro que vitimou 29 pessoas. A reportagem da página 10 dá-lhe ainda mais pormenores sobre este assunto.

Em destaque nesta edição está a procura de fundo de coesão para a UMa por parte do reitor José do Carmo. A dotação do Orçamento do Estado não chega a cobrir 80% dos salários. Noutra matéria, ainda que relacionada com o ensino, cerca de 600 alunos do ‘Liceu’ vestiram ontem a capa e não temem o futuro.

Ontem foi dia de Black Friday. A sexta-feira das compras ‘loucas’ não gerou infracções graves na Madeira. O assunto merece destaque na primeira página do DIÁRIO, assim como Amílcar Gonçalves que assume hoje a liderança dos TSD. O ex-governante diz que o PSD tem de ser mais humilde. Sobre a coligação com o CDS e a cedência de lugares, diz que foram difíceis de explicar às bases do partido.

Na capa deste sábado há também lugar para a AMRAM que acusa Governo Regional de “autoritarismo” por causa do ‘Mercadinho de Natal’ que arranca amanhã na Placa Central.

Tudo isto e muito mais para ler na edição impressa deste sábado.

Bom fim-de-semana.