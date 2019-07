Marlin capturado na Madeira dá título mundial

A Madeira volta a ser noticia no Campeonato do Mundo de Pesca Grossa e a pontificar no mapa dos grandes acontecimentos de pesca desportiva de todo o mundo que decorre sempre no dia 4 de Julho. A organização do denominado ‘Blue Marlin Championship’ declarou há cerca de uma hora o vencedor. O espadim com 541,2 libras, cerca de 245,4 quilos, capturado nos mares da Região pela tripulação da embarcação ‘Sorted’ foi a vencedora que está ancorada no Porto de Recreio da Calheta.

A bordo estavam Craig Watson, John Garra, Peter Green and James Blackwood que vão arrecadar um prémio chorudo que rondará os 600 mil dólares ficando de fora do Blue Big Challange que daria um autêntico ‘jackpot’, mas a equipa optou apenas por fazer a inscrição no Campeonato do Mundo.

Recorde-se que em 2016, a tripulação do ‘Blue Makaira’ ao ter capturado um Marlin de 445,5 quilos e 3,67 metros de comprimento a praticamente a 2 milhas da costa entre a freguesia do Jardim do Mar e o Paul do Mar fora vencedora do campeonato do mundo.

Curiosamente na edição de 2015 também foi fisgado na Madeira um exemplar com 662 libras que acabou por ser vencedor entre as 149 equipas em competição. Nessa altura rendeu 660 mil dólares a Anthony Johnson.