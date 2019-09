Madeira poderá ter “três mil pessoas” com demência

Embora com muitas reservas a presidente da Delegação da Madeira da Associação de Alzheimer arriscou avançar que existem na Região cerca de “três mil pessoas” com demência. Os números surgem em linha directa com “dados de prevalência de países e regiões com características semelhantes à Madeira”.

Declarações proferidas com cautela à margem de uma actividade que decorreu na Ribeira Brava para poder assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, mas a chuva acabou por inviabilizar um passeio pela vila que o pelouro social tinha previsto.

A doença é a forma mais comum de demência afectando a memória e outras capacidades cognitivas, assim como comportamentos que interferem significativamente na capacidade de uma pessoa em manter as suas actividades diárias.

Um momento para Fragoeiro aproveitar para alertar os cuidados e atenções que se deve ter quando se está na presença de um individuo com esta patologia.