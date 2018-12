125 Agentes de Viagens portugueses “experienciam” o nosso destino

A Madeira acolhe, neste fim-de-semana, a primeira Fam-trip da Halcon Viagens, depois da sua integração no Grupo Ávoris que veio a ditar a sua nova designação: ‘B the Travel Brand’.

Ao todo, são 125 os Agentes de Viagens portugueses que, acompanhados por representantes de outros operadores, se deslocam ao nosso destino para descobrir e experienciar parte do muito que a Região tem para oferecer aos seus turistas, numa visita de familiarização em equipa que, apoiada pela Associação de Promoção da Madeira, visa “reforçar o conhecimento e a consequente promoção e venda do nosso destino junto do mercado nacional”, conforme sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

O Programa de experiências, preparado pela Associação de Promoção da Madeira, pretende garantir que “os agentes de viagens saiam do nosso destino não só melhor preparados como, sobretudo, ainda mais motivados para vender o produto Madeira junto dos portugueses”, reforça.

Governante que considera esta acção como uma “excelente oportunidade de dotar os agentes de viagens portugueses com novos e mais válidos argumentos de venda do destino Madeira – uma vez experienciados na primeira pessoa”, com base na estratégia que tem vindo a ser assumida, desde 2015, relativamente a este mercado.

O grupo, que será recebido pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, viverá, ao longo destes dois dias, algumas das experiências mais reconhecidas pelos nossos turistas, num programa que envolve, entre outras actividades, a descida em teleférico do Monte para o Funchal, a descida em carros de cesto e experiências gastronómicas onde não faltarão a típica espetada regional. Também não faltará a passagem por alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos, concretamente pelos Miradouros do cabo Girão e do Pico dos Barcelos.