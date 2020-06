Voleibol do Sports Madeira discute subida à I Divisão nacional no início de Setembro

A equipa madeirense do Club Sports Madeira regressa à competição nacional de voleibol feminino no arranque de Setembro e onde irá discutir a subida ao escalão maior - I Divisão - do voleibol português.

A Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) estabeleceu, para já, o pré-calendário da época de 2020/2021, com destaque para a luta de subida à I Divisão nacional feminina. Apesar de ainda faltar a aprovação da Direção geral de Saúde (DGS), o que está para breve, neste esboço da FPV, a primeira competição da época é a poule de subida da II para a I divisão a disputar em dois fim-de-semana, e com o primeiro a estar agendado nos dias 4, 5 e 6 de Setembro, com a disputa dos jogos dos grupos A, onde estão as formações da_Lusófona VC, Sporting de Espinho e CS Madeira, e do grupo B (Praiense, Guimarães e Benfica). Já no fim-de-semana seguinte estão agendados os jogos referentes ao cruzamento entre os primeiros e segundos classificados de cada grupo, onde será encontrado o clube que irá ascender ao campeonato principal do voleibol feminino português.

Com locais e sorteios ainda por definir, as equipas têm desde já a possibilidade de ter um horizonte temporal que ajude a completar a preparação da época.

Com as necessárias e tradicionais cinco a seis semanas de preparação, as épocas destas equipas deverão começar ainda durante o mês de Julho.