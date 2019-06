‘Terra de bons ventos’ recebe XI Regata Meo

Pelo 5.º ano consecutivo a Regata Meo volta a ser organizada no concelho de Machico. Aquela que é a 11.ª edição patrocinada pela marca do grupo ALTICE, foi hoje oficialmente anunciada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico. No evento de apresentação da mais antiga regata de cruzeiro realizada na Madeira, esteve presente o edil deste município, Ricardo Franco, o administrador da ALTICE – Madeira, Jorge Sequeira, o Vice-Comodoro do CNF, Marcelo Melim e do empresário Miguel Viveiros.

A ‘Regata das ’, como é mais conhecida entre os velejadores da região, é organizada pelo CNF há mais de 5 décadas, fazendo assim “parte da história do clube e da própria história da vela regional na Madeira”, referiu Marcelo Melim, representante da entidade organizadora. ‘Terra de bons ventos’ como caracterizou o Presidente da Câmara Municipal de Machico, esta é uma prova que “dignifica as actividades náuticas e valoriza a baía”, concluiu.

Para Jorge Sequeira, a presença da ALTICE na sociedade madeirense é fundamental pelo que, a marca faz questão de “associar-se às diversas actividades da ilha através deste tipo de parcerias, como o caso do Clube Naval do Funchal, uma parceria com mais de 20 anos e muito bem traduzida desde há vários anos a esta parte com a realização desta regata”. Se através do desporto esta é uma forma da marca interagir com a sociedade a outra forma pretende-se com uma “estratégia de implementação de fibra ótica em todos os municípios da região, onde Machico é já um exemplo disso”. Numa empresa que neste momento envolve cerca de 500 postos de trabalho no call center regional, a operar para todo o país, a investigação e desenvolvimento fazem parte das grandes linhas de actuação. Um exemplo disso são as parcerias com a Universidade da Madeira e com o Governo Regional através de projectos como a ‘Altice Labs’.

O evento é organizado com a Associação Regional de Vela da Madeira, como autoridade organizadora sendo a 4.ª Prova da Taça da Madeira de Cruzeiros. A organização prevê a participação de 8 embarcações no total aproximado de meia centena de participantes, entre armadores e tripulações.

A largada está marcada para este sábado pelas 10h30 no campo de regatas compreendido entre Santa Cruz e Machico, com a boia de rondagem nas ilhas Desertas. A distância a percorrer está na ordem das 29 milhas.

Por forma a envolver os mais jovens no evento, será realizado o VI Troféu Miguel Viveiros, na modalidade de Windsurf para colorir a baía de Machico, local que viu nascer esta modalidade. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 17h30 no Porto de Recreio de Machico.