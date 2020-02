Terminam hoje as inscrições para o Porto Santo Nature Trail, prova organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, que decorrerá nos dias 7 e 8 de Março de 2020 e que constitui a 5.ª prova do CIRCUITO TRAIL MADEIRA, época 2019-20.

Segundo a AARAM, o Porto Santo Nature Trail é um evento de trail running, que decorre integralmente na ilha do Porto Santo e integra três provas pontuáveis para o ranking do CIRCUITO TRAIL MADEIRA, época 2019-20: o Porto Santo Nature Trail® (42,04 km e 2258 metros de desnível positivo); o Trail do Porto Santo ( 21,7 km e 1110 metros de desnível positivo) e o Mini Trail do Porto Santo ( 8 km e 330 metros de desnível positivo).

Haverá uma prova-extra, para os mais jovens: Kids Trail do Porto Santo (entre 1 km e 3 km).

Todos os interessados em participar no evento podem efectuar as inscrições através da seguinte ligação: https://lap2go.com/pt/event/porto-santo-nature-trail-2020 .