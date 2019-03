Sérgio Nóbrega admite candidatura à presidência do União

Sérgio Nóbrega admite avançar com candidatura à presidência do União, dado ter sido desafiado nesse sentido por um grupo de notáveis da colectividade azul-amarela.

Confrontado pelo DIÁRIO com a possibilidade posta a circular por alguns adeptos, o empresário e CEO da Atlanticulture assume o interesse, embora com propósito bem definido: “Só avançarei se não houver outra solução e sempre como uma candidatura de missão e transição”.

O Clube Futebol União tem 105 anos de vida e é presidido por Filipe Silva que em entrevista recente ao DIÁRIO, para além de reconhecer erros que comprometeram a continuidade da equipa nos campeonatos profissionais, garntiu que este seria o seu último mandato à frente do União. “Penso existirem pessoas com maior disponibilidade, vontade e capacidade

financeira para continuar a desenvolver este projecto. Quem me conhece sabe que nunca estive agarrado aos lugares que ocupei. Sempre defendi a alternância da liderança dos cargos executivos. Têm sido anos muito desgastantes. E necessito dedicar-me mais à minha vida profissional e familiar. Penso que o União necessita no futuro de um líder que tenha disponibilidade de tempo, com experiência e traquejo de vida, para de forma tranquila continuar a desenvolver o processo de formação desportiva”, referiu na entrevista publicada a 1 de Novembro.