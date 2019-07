Ronaldo ouvido na Judiciária no âmbito do caso ‘Football Leaks’

Cristiano Ronaldo esteve na Polícia Judiciária (PJ), no início de Junho, para ser ouvido como testemunha no âmbito do caso ‘Football Leaks’, denunciado pelo pirata informático Rui Pinho, em prisão preventiva desde Março.

A revelação é feita na edição deste sábado (7 de Julho) do jornal Diário de Notícias.

Segundo o matutino, o tribunal negou, esta sexta-feira, ao Ministério Público um pedido para alargar por mais seis meses o prazo da investigação complexa.

De acordo com o que a investigação judicial já apurou, o ‘hacker’ Rui Pinto invadiu as caixas de e-mail da estrela mundial de futebol e dos seus advogados, e terá estado na origem das notícias sobre o caso da alegada violação nos EUA e da milionária fuga ao fisco em Espanha.