Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram para anunciar que está preparado para o jogo de logo à noite. Recorde-se que a selecção nacional joga frente à Ucrânia, pelas 19h45.

Um jogo que marca o regresso do craque português à selecção depois de um período de ausência. O seu último jogo por Portugal aconteceu há nove meses frente ao Uruguai, no final de Junho do ano passado, em Sochi.