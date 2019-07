Rita Andrade enaltece vertente social do Campeonato de Futsal das Casas do Povo

O Pavilhão dos Trabalhadores, em S. Martinho, foi ontem palco da final da Taça de Futsal INATEL/ACAPORAMA.

Uma iniciativa que vai já para a segunda edição e contou com a participação de 14 equipas e 230 intervenientes, entre jogadores, treinadores e dirigentes.

A final foi disputada entre as equipas da Casa do Povo de São Vicente e do Campanário, num jogo competitivo que terminou com o resultado de 4-3, a favor da equipa de S. Vicente que renova assim, o título conquistado na edição anterior.

Após o jogo, decorreu a entrega de troféus e convívio entre os diversos participantes, organização e entidades que apoiaram a realização do torneio.

Na ocasião, esteve presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, em representação do Presidente do Governo Regional.

A governante, com a tutela das Casas do Povo, começou por dar os parabéns às equipas que participaram no torneio e salientou que “o Governo Regional apoia estas iniciativas pela importância que representam em termos desportivos, culturais e, sobretudo, sociais”, reforçando ainda que o executivo madeirense vai continuar a apoiar as Casas do Povo “pelo trabalho importantíssimo que desenvolvem junto das suas populações”.

Rita Andrade deixou ainda uma palavra de apreço ao Estabelecimento Prisional do Funchal que, através de uma parceria celebrada com a Casa do Povo do Caniço, participou neste torneio.

O evento passa, assim, a contemplar uma nova vertente: a inclusão social de pessoas privadas da sua liberdade.