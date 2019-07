Primeira escola de futebol do Benfica na Região será uma realidade no Caniço

O GRC Canicense procedeu hoje à apresentação pública e assinatura de protocolo entre o clube e a Benfica Escola de Futebol da Madeira. No fundo, este acordo vai permitir tornar realidade a primeira escola do Sport Lisboa e Benfica na Região.

Na ocasião, Maurílio Caires, Presidente da Direcção do GRC Canicense, afirmou prever #muito sucesso nesta parceria entre o GRC Canicense e o Benfica Escola de Futebol”. “O GRC Canicense crescerá associado a um «grande» do futebol português, que se tem destacado no processo formativo, e acalento a esperança na descoberta de novos talentos no futebol madeirense que possam ser posteriormente projectados, à imagem do que vem sucedendo nos últimos anos”, disse. Acrescentou ainda um elogio ao “trabalho desenvolvido pelos responsáveis da Benfica Escola de Futebol Madeira, que levou à elaboração da presente parceria, bem como o acompanhamento dado pela estrutura sediada em Lisboa”.

Por seu lado, Luís Vieira, director Executivo Benfica Escola de Futebol da Madeira, disse estar”hoje em condições de afirmar que a primeira escola Sport Lisboa e Benfica na Região Autónoma da Madeira será uma realidade, e nascerá aqui no Caniço”. “A ideia nasce da ambição de quatro pessoas (agradecendo desde já ao Marco Camacho, ao Luís Camacho e ao Miguel Silva ... somos prova viva do significado de resiliência). Serão estas as pessoas que proporcionarão ao público madeirense o acesso a um novo conceito no que à formação diz respeito, assente numa metodologia desenvolvida por um clube que é actualmente uma referência a nível nacional, europeu e mundial no que à formação diz respeito, como o é o Sport Lisboa e Benfica”, acrescentou. Explicou ainda que “a Benfica Escolas de Futebol passará a contar a partir de hoje com 54 polos (45ª em Portugal), num empreendimento que conta ainda com estabelecimentos em Espanha (3 escolas), Ucrânia (1 escola), Canadá (1 escola), Cabo Verde (2 escolas), Moçambique (1 escola), Angola (1 escola) e China”.

“Seremos portanto, uma escola de futebol (para rapazes e raparigas entre os 3 e os 10 anos), onde faremos inscrições e não captações, uma vez que existe um pressuposto de continuidade processual. A prospecção do Sport Lisboa e Benfica trabalhará em coordenação com a Benfica Escola de Futebol da Madeira tendo em vista a identificação de potenciais talentos”, afirmou.

Por fim, Marco Camacho, director Técnico Benfica Escola de Futebol da Madeira, lembrou que ““a essência da metodologia Sport Lisboa e Benfica assenta no jogador pensante, não basta ser bom tecnicamente e fisicamente, tem que pensar o jogo desde tenra idade”. “Para tal, a parte cognitiva tem de ser estimulada ab initio nos rapazes e raparigas em contexto treino. Não definir uma posição em campo de forma célere e com pouco critério, e ir de encontro às necessidades específicas de cada elemento no que a exercícios dizem respeito”, garantiu. Marco Camacho disse ainda que “o foco reside na evolução individual de cada jogador (a), nunca esquecendo os valores e princípios que a marca Sport Lisboa e Benfica preconiza e pretende passar, tais como o altruísmo, o espírito de equipa, a humildade, a solidariedade”.