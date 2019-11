Portugal vai defrontar França e Alemanha no Euro2020

Portugal já sabe que vai defrontar as selecções nacionais de França, Alemanha no grupo F do Euro2020 de futebol, que se realiza no próximo verão, e cujo sorteio dos seis grupos de 4 equipas foi realizado esta tarde em Bucareste, capital da Roménia.

Refira-se que o capitão Cristiano Ronaldo é recordista de internacionalizações por Portugal e já segundo melhor marcador de sempre de selecções nacionais, deverá somar a quinta presença desde que, em 2004, se estreou no Europeu de Futebol organizado no país.