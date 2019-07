Paulo Vieira deixa andebol do Marítimo

Novo ciclo se anuncia para o andebol verde-rubro para a próxima temporada. O ex internacional madeirense Paulo Vieira que nas duas últimas temporadas assumiu o comando técnico dos madeirenses terminou este ciclo da sua carreira deixando o comando técnico da equipa sénior, que relembre-se vai continuar a competir na II Divisão em 2019/2020. Embora ainda sem nome para ocupar esta vaga, o DIÁRIO sabe que o substituto de Paulo Vieira deverá vir da formação do clube maritimista. Rui Quintas é o nome mais falado nesta altura, um técnico que tem estado ligado à formação do clube nos últimos anos. O DIÁRIO sabe que este responsável tem um convite em mãos mas ainda existem alguns aspectos para serem resolvidos.