“O nosso clube vai subir de divisão este ano”, diz Miguel Albuquerque

O Nacional “vai subir de divisão este ano”. A garantia foi dada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que discursou no jantar comemorativo do 109.º aniversário do clube.

“Estou convencido e tenho a certeza que o nosso clube vai subir este ano. E acho que temos de dar um passo em frente, no próximo ano, que é o nosso Clube Desportivo Nacional encontrar parceiros com capital para melhorar o nosso orçamento e a nossa competitividade”, atirou o chefe do executivo madeirense.