Nuno Barradas nos Jogos Mundiais de Pesca Desportiva

Depois de integrar a equipa lusa que se sagrou campeão do Mundial de equipas em Outubro no País de Gales, o madeirense Nuno Barradas volta agora a integrar a selecção portuguesa de pesca desportiva de mar que irá disputar os Jogos Mundiais da modalidade, na África do Sul, entre 9 e 18 de Fevereiro.

Este evento irá concentrar as várias disciplinas de pesca desportiva de mar e de água doce, naquele que é considerado a maior competição da modalidade em termos mundiais.

O atleta do CDC do Porto Moniz volta a fazer parte da selecção sénior de mar, juntamente com Sandro Guerreiro, Diogo Sousa, António Milheirão, Hélio Chora e António Pais que serão orientados pelo seleccionador José Oliveira.

A forte comitiva lusa integra ainda as selecções de senhoras e masters de pesca desportiva de costa e de mar e ainda as selecções de água doce, nas disciplinas de Achigã embarcado e Carpas.