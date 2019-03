Nacional perde com Rio Ave por 0-1 na Choupana

Um golo do avançado Ronan, aos 36 minutos do primeiro tempo, foi suficiente para o Rio Ave vencer esta tarde o Nacional da Madeira, na Choupana (0-1), em jogo alusivo à 26.ª jornada do campeonato.

Regresso feliz de Daniel Ramos à Madeira, que dá por terminado um ciclo de quatro partidas sem vencer (três derrotas e um empate) à frente dos vilacondenses, enquanto os alvinegros somam o seu segundo desaire consecutivo na I Liga.

Com esta derrota os alvinegros ficam à condição no 14.º lugar do campeonato, com 26 pontos, enquanto o Rio Ave sobe ao 9.º lugar, com 32 pontos averbados, os mesmo que o Portimonense e Santa Clara.