Mourinho ‘abraça’ desafio Tottenham, o oitavo clube da carreira

Quase um ano depois de ser despedido pelo Manchester United, o treinador português de futebol José Mourinho está de volta ao ativo, para treinar os ingleses do Tottenham, o oitavo clube da sua carreira.

Após uma dupla passagem pelo Chelsea (2004/05 a 2007/08 e 2013/14 a 2015/16) e duas épocas e meia (2016/17 a 2018/19) nos ‘red devils’, que o despediram em 18 de dezembro de 2018, Mourinho está, assim, de volta ao mais empolgante campeonato do mundo.

Mourinho, de 56 anos, vai suceder ao argentino Maurício Pochettino, que foi dispensado na terça-feira, depois de cinco épocas e meia ao comando dos ‘spurs’, que levou a época passada à final da ‘Champions’, perdida para o Liverpool.

Na sua carreira, o treinador luso, que já venceu duas edições da Liga dos Campeões, uma Liga Europa e uma Taça UEFA, além de oito campeonatos nacionais (três em Inglaterra, dois em Portugal e em Itália e um em Espanha), também orientou Benfica, União de Leiria, FC Porto, Inter Milão e Real Madrid.

Depois de vários anos como adjunto, no Estrela da Amadora, Sporting, FC Porto e FC Barcelona, Mourinho estreou-se como treinador principal no Benfica, em 2000/01, numa curta experiência que durou 11 jogos e pouco mais de dois meses e meio.

Mourinho, que fechou com um 3-0 caseiro ao Sporting, em 03 de dezembro de 2000, depois de arrancar com um desaire por 1-0 com o Boavista, no Bessa, em 23 de setembro, acabou por sair devido à mudança na presidência do clube.

Na época seguinte, rumou à União de Leiria, onde só durou 19 jornadas, uma vez que o FC Porto foi buscá-lo a meio da época, para suceder a Octávio Machado.

Ao serviço dos ‘dragões’, Mourinho só precisou de duas épocas e meia para fazer história, nomeadamente com a conquista da Liga dos Campeões e da Taça UEFA, mais dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Depois de vencer a ‘Champions’, não resistiu ao convite do russo Roman Abramovich e rumou ao Chelsea, onde, com muitos milhões, construiu uma equipa que venceu a Premier League logo na primeira época (2004/05).

‘Mou’ conquistou dois troféus em cada uma das três épocas que passou em Stamford Bridge, incluindo dois campeonatos, mas acabou despedido no início da quarta.

Depois de quase um ano de ‘fora’, ingresso em 2008/09 no Inter Milão, clube que, em dois anos, conduziu a cinco títulos, entre os quais a sua segunda ‘Champions’, em 2009/10, em pleno Bernabéu, onde se instalou nas três épocas seguintes.

Pelo Real Madrid, num conjunto em que pontificava o seu compatriota Cristiano Ronaldo, Mourinho esteve três épocas e conquistou outros tantos títulos, a Taça do Rei na primeira, a Liga espanhola na segunda e a Supertaça na terceira.

Saiu sem conseguir dar aos ‘merengues’ a tão desejada ‘10.ª’, voltando ao Chelsea, pelo qual nada ganhou em 2013/14, para, em 2014/15, voltar a ganhar o campeonato, o que não impediu novo despedimento, em dezembro de 2015.

Na época seguinte (2016/17), aceitou o repto de ‘endireitar’ o Manchester United, ‘órfão’ desde a saída de Alex Ferguson, mas, após uma primeira época ‘agradável’, com três títulos, incluindo a Liga Europa, ficou em ‘branco’ na segunda e não resistiu à terceira, somando novo despedimento em dezembro.

Agora, quase um ano depois, chega ao seu oitavo clube, o terceiro na Premier Legue, sendo que, quase 18 anos depois, volta a ingressar num clube a meio da época, o que tinha acontecido pela única vez na troca da União de Leiria pelo FC Porto (2001/02).

Mourinho sucede nos vice-campeões europeus em título a Pochettino, que deixa o Tottenham no 14.º lugar da Premier League, a três pontos do quinto, mas a 20 do líder Liverpool, e em segundo no Grupo C da ‘Champions’ e quase nos ‘oitavos’.

A carreira de José Mourinho em números

Eis alguns dados biográficos, percurso e palmarés do português José Mourinho:

Nome: JOSÉ Mário dos Santos MOURINHO Félix.

Data de Nascimento: 26 de janeiro de 1963 (56 anos).

Naturalidade: Setúbal.

- Percurso:

Como treinador adjunto: Estrela da Amadora (1990/91), Sporting (92/93 e 93/94), FC Porto (93/94 a 95/96) e FC Barcelona, Esp (96/97 a 99/00).

Palmarés:

Taça das Taças, 1 (96/97)

Supertaça Europeia, 1 (96/97)

Campeão de Portugal, 2 (94/95, 95/96)

Campeão de Espanha, 2 (97/98, 98/99)

Taça de Portugal, 1 (93/94)

Taça de Espanha, 2 (96/97, 97/98)

Supertaça de Portugal, 2 (92/93, 93/94)

Supertaça de Espanha, 1 (95/96)

Como treinador principal: Benfica (2000/2001), União de Leiria (2001/02), FC Porto (2001/02 a 2003/04), Chelsea, Ing (2004/05 a 2007/08), Inter de Milão, Ita (2008/09 e 2009/10), Real Madrid, Esp (2010/11 a 2012/13), Chelsea, Ing (2013/14 a 2015/16) e Manchester United, Ing (2016/17 a 2018/19).

Palmarés:

Liga dos Campeões, 2 (2003/04, 2009/10)

Taça UEFA, 1 (2002/03)

Liga Europa, 1 (2016/17)

Campeão de Portugal, 2 (2002/03, 2003/04)

Campeão de Inglaterra, 3 (2004/05, 2005/06, 2014/15)

Campeão de Itália, 2 (2008/09, 2009/10)

Campeão de Espanha, 1 (2011/12)

Taça de Portugal, 1 (2002/03)

Taça de Inglaterra, 1 (2006/07)

Taça de Itália, 1 (2009/10)

Taça do Rei de Espanha, 1 (2010/11)

Taça da Liga de Inglaterra, 4 (2004/05, 2006/07, 2014/15, 2016/17)

Supertaça de Portugal, 1 (2002/03)

Supertaça de Inglaterra, 2 (2004/05, 2015/16)

Supertaça de Itália, 1 (2007/08)

Supertaça de Espanha, 1 (2011/12)

- Época a época como treinador principal:

Época Clube Títulos

00/01 Benfica -

01/02 União de Leiria -

FC Porto -

02/03 FC Porto Taça UEFA, Liga, Taça

03/04 FC Porto Champions, Liga, Supertaça

04/05 Chelsea Liga, Taça Liga

05/06 Chelsea Liga, Supertaça

06/07 Chelsea Taça, Taça Liga

07/08 Chelsea -

08/09 Inter de Milão Liga, Supertaça

09/10 Inter de Milão Champions, Liga, Taça

10/11 Real Madrid Taça

11/12 Real Madrid Liga

12/13 Real Madrid Supertaça

13/14 Chelsea -

14/15 Chelsea Liga, Taça Liga

15/16 Chelsea -

16/17 Manchester United Liga Europa, Taça Liga, Supertaça

17/18 Manchester United -

18/19 Manchester United -