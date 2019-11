MotorLobos Competições organiza iniciativa solidária durante a Rampa da Camacha

A MotorLobos Competições leva a cabo este fim-de-semana, uma iniciativa de solidariedade, em parceria com a Associação Garouta do Calhau, para a recolha de bens alimentares e/ou produtos de higiene de forma a ajudar as famílias que passam grandes dificuldades financeiras a terem um Natal mais feliz.

A iniciativa será desenvolvida na Rampa da Camacha e partiu da dupla Filipe Silva/Guilherme Coelho que rapidamente contagiaram todos os seus colegas de equipa da MotorLobos Competições.

Assim, todas as nove viaturas que são preparadas ou assistidas pela MotorLobos Competições vão para esta prova “equipadas a rigor” com publicidade da Garouta do Calhau, para promover a instituição e incentivar as pessoas a contribuir e a ajudar o próximo.

Durante o dia da prova, estas equipas irão ajudar na recolha de bens alimentares e/ou produtos de higiene junto dos adeptos do desporto motorizado que se deslocarem este fim-de-semana à freguesia da Camacha.

Para contribuir, basta deslocarem-se ao parque de assistências da Rampa da Camacha, situado no Campo de Futebol da Camacha, procurar a Assistência da MotorLobos Competições, que estará identificada com banners desta iniciativa e da Garouta do Calhau, podendo deixar os seus donativos de bens alimentares, produtos de higiene ou simplesmente valor monetário que depois será utilizado na compra de bens.

Após a prova, estes donativos serão entregues à Garouta do Calhau que os fará chegar a quem mais precisa.