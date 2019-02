Mónaco de Leonardo Jardim vence e sai da zona de despromoção quatro meses depois

O Mónaco venceu esta noite o Nantes, no Stade Louis II, por 1-0, em jogo alusivo à 25.ª jornada da Liga Francesa. O único golo da partida foi apontado por Gelson Martins, aos 13 minutos, avançado que contou com a ‘preciosa’ assistência de outro português: Rony Lopes.

Com esta vitória pela margem mínima, a equipa treinada por Leonardo Jardim sai dos lugares de descida da Ligue 1 após 18 jornadas abaixo da linha de água, para onde caiu há cerca de quatro meses (25 de Setembro). Os ‘Le Rouge Et Blanc’ sobem assim ao 16.º lugar, com 22 pontos averbados.

Importa ainda referir que desde que o técnico madeirense regressou ao principado o Mónaco ainda não perdeu para a Liga. Venceu na recepção ao Toulouse (2-1), empatou na visita ao Montpellier (2-2) e agora ganhou ao Nantes (1-0), curiosamente o único adversário que venceu antes de ser despedido do Mónaco a 11 de Outubro de 2018.

Leonardo Jardim apenas não venceu no seu jogo de estreia após regresso, a contar para a Taça da Liga Francesa, frente ao Guingamp, onde acabou por ser eliminado nas grandes penalidades (5-4). Ainda assim, dentro do tempo regulamentar o embate terminou empatado a duas bolas.