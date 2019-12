Miguel de Sousa assume que os clubes da Madeira são “dos menos apoiados em Portugal”

O presidente da Assembleia Geral do Nacional, Miguel Sousa, discursou esta noite no jantar de gala comemorativo dos 109 anos de história do Clube Desportivo Nacional e assumiu que “em dez anos, os clubes madeirenses passaram a ser dos menos apoiados em Portugal”.

“Tanto falaram e invejaram o apoio público que nos era concedido, de forma absolutamente transparente e cristalina, que hoje todos parecem ter mais do que nós e ninguém parece querer saber como. Braga, Guimarães, Boavista, e Famalicão deixaram de ser do campeonato das equipas da Madeira. Passaram à nossa frente. Outros passarão em breve. Não me cabe falar dos nossos rivais e expresso-me apenas pelo Nacional, e porventura até talvez apenas em nome pessoal. Mas temo que, neste tempo, não possamos viver mais do que em ritmo de sobe e desce. Sempre com mais riscos de descer do que certezas de subir. É fácil perceber porquê”, referiu Miguel de Sousa, esclarecendo que “com os actuais meios financeiros não são possíveis melhores equipas” pelo que “não há folga para maiores investimentos”.