Marlin com 408 quilos fisgado nos Anjos

É mais uma captura para o quadro de maiores registos de pesca grossa da temporada. Esta tarde foi fisgado a 3 milhas dos Anjos, Ponta do Sol, um Blue Marlin com cerca de 408 quilos pela tripulação do Blue Makaira, uma embarcação residente no Porto de Recreio da Calheta e capitaneada por Nuno Gonçalves que ontem fisgara outro espadim azul, de “maior calibre”, libertando-o minutos depois, disse.

“Hoje não foi possível devolve-lo ao mar, porque infelizmente o peixe acabou por morrer antes de podermos liberta-lo”, disse há instantes o experiente pescador ao nosso jornal.

Este ano a Madeira foi noticia pelas mesmas razões, mas no Campeonato do Mundo de Pesca Grossa. Um espadim com 541,2 libras, cerca de 245,4 quilos, deu a vitória à embarcação ‘Sorted’ sagrando-se vencedora do evento.

A bordo estavam Craig Watson, John Garra, Peter Green and James Blackwood que arrecadaram um prémio chorudo de 600 mil dólares. Já em 2016, a tripulação do ‘Blue Makaira’, que hoje fisgou um exemplar, pescara um Marlin com 445,5 quilos e 3,67 metros de comprimento a praticamente a 2 milhas da costa entre a freguesia do Jardim do Mar e o Paul do Mar.

Curiosamente na edição de 2015 também foi fisgado na Madeira um exemplar com 662 libras que acabou por ser vencedor entre as 149 equipas em competição. Nessa altura rendeu 660 mil dólares a Anthony Johnson.

O espadim desta tarde foi doado à Casa de Saúde São João de Deus.