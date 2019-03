Marítimo perde em Guimarães e continua na zona perigosa

Um golo de Whelton , aos 64 minutos, na resposta a um cruzamento, valeu a vitória ao Guimarães (1-0), na recepção ao Marítimo.

Os madeirenses entraram bem no jogo, foram superiores no primeiro tempo e criaram algumas oportunidades de golo. As alterações operadas por Luís Castro ao intervalo, sobretudo a entrada de Whelton, permitiu à equipa da casa controlar o jogo e obrigar o guarda-redes verde-rubro Charles a mais uma exibição de muito bom nível.

Com esta derrota o Marítimo continua com 24 pontos, um lugar acima da linha de despromoção.