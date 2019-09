Marítimo no Grupo A da Taça da Liga

Ficou-se hoje a conhecer a terceira frase da Taça da Liga da época 2019/2020, denominada por fase de grupos, onde os vencedores de cada grupo rumam à ‘final four’ da competição.

No sorteio realizado há instantes a formação madeirense do Marítimo ficou integrada no grupo A, juntamente com o Sporting de Braga, Paços de Ferreira e Penafiel.

Já os restantes grupos integram as seguintes equipas:

Grupo B

Benfica

Vitória de Guimarães

Vitória de Setúbal

Covilhã

Grupo C

Sporting

Rio Ave

Portimonense

Gil Vicente

Grupo D

FC Porto

Santa Clara

Chaves

Casa Pia