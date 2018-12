Marítimo defronta Rio Ave na Taça de Portugal de futsal

O Marítimo ficou esta manhã a conhecer o seu adversário para os 16 avos de final da Taça de Portugal.

Numa eliminatória agendada para 26 de Janeiro de 2019, os verde-rubros irão medir forças com a formação do Rio Ave que disputa a Liga Sport Zone, no seu pavilhão.

De referir que os 14 emblemas que disputam a Liga Sport Zone entram nesta fase da prova e o sorteio ditou dois encontros entre emblemas do principal escalão - o Viseu 2001 ADSC - CC Quinta dos Lombos Resul e o Eléctrico FC - Sporting CP.

Já o único representante dos campeonatos distrital, o Clube Domus Nostra, vai receber o CF ‘Os Belenenses’.

Eis o resultado completo do sorteio:

CF Sassoeiros (2D) - AD Modicus Sandim (LSZ)

ADC Nogueiró e Tenões (2D) - SC Braga/AAUM (LSZ)

CD Aves/emeserv.pt (2D) - AD Fundão (LSZ)Viseu 2001 ADSC (LSZ) - CC Quinta dos Lombos Resul (LSZ)

Eléctrico FC (LSZ) - Sporting CP (LSZ)

SC Farense (2D) - Futsal Clube Azeméis by Noxae (LSZ)

CR Candoso Natcal (2D) - CR Leões Porto Salvo (LSZ)

ADCR Caxinas Poça Barca (2D) - FC Unidos Pinheirense (LSZ)

Albufeira Futsal Clube (2D) - GCR Nun’Álvares (2D)

AR Amarense (2D) - CCRD Burinhosa (LSZ)

Grupo União Recreativo Desportivo MTBA (2D) - ADC São Mateus (2D)

USC Paredes (2D) - GD Macedense (2D)

União Amigos Olho Marinho (2D) - Portimonense SC (2D)

Clube Domus Nostra (CD) - CF Os Belenenses (LSZ)

CS Marítimo Madeira (2D) - Rio Ave FC (LSZ)

CS São João Urgicentro Sanfil (2D) - SL Benfica (LSZ)