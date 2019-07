Marítimo começa campeonato frente ao Sporting

Já é conhecido o calendário da I Liga referente à época 2019/2020. No que toca ao Marítimo, os verde-rubros iniciam a próxima campanha do campeonato frente ao Sporting, no seu reduto.

Depois, os pupilos de Nuno Manta Santos vão à Vila das Aves (2.ª Jornada), seguindo-se a recepção ao Tondela (3.ª Jornada), uma viagem a Paços de Ferrreira (4.ª Jornada) e outro regresso a ‘casa’ para defrontar o Belenenses SAD (5.ª Jornada).

A cerimónia decorreu esta sexta-feira, no Palácio da Bolsa, cidade do Porto. A I Liga arranca no fim-de-semana de 9, 10 e 11 de Agosto.