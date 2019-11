Marítimo agradece a Nuno Manta por ter colocado “os interesses do clube à frente de muitos outros”

O Club Sport Marítimo já confirmou a saída de Nuno Manta Santos do comando técnico verde-rubro agradecendo “a forma dedicada” com que o treinador “encarou o projecto Marítimo”, enaltecendo “a elevação com que encarou a hora da saída, colocando os interesses do clube à frente de muitos outros”.

“O futebol vive de resultados e, por isso, depois de uma conversa franca e honesta, decidiu-se colocar um ponto final na ligação entre as partes, na certeza, porém, de que o Nuno Manta Santos merecerá sempre, da estrutura do Club Sport Marítimo, uma palavra de amizade. O Club Sport Marítimo deseja, a Nuno Manta Santos, os maiores sucessos pessoais e profissionais”, pode ler-se no comunicado publicado há instantes.