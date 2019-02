Marcos Freitas é baixa de última hora no Open de Portugal

O olímpico madeirense Marcos Freitas é baixa de última hora no Seamaster 2019 ITTF Challenge Series – Portugal Open em ténis de mesa que arrancou hoje em Lisboa.

Em mais uma etapa do circuito profissional mundial da modalidade o actual melhor jogador luso, no ranking mundial (n.º 24) viu-se obrigado a retirar a sua inscrição neste evento, que marca o regresso de Portugal ao circuito mundial de seniores e sub-21, devido a uma lesão contraída na passada sexta-feira ao serviço da sua equipa, o TTC Fakel Gazprom, em jogo da segunda-mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, em que a equipa russa carimbou o passaporte para as meias-finais ao derrotar os franceses do AS Pontoise Cergy, curiosamente a antiga equipa do jogador madeirense.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar Marcos Freitas sofreu uma lesão muscular na zona do peito e, por precaução, optou por não participar neste evento internacional, onde era um dos cabeças-de-série da competição.

Também de fora do Open de Portugal está Fu Yu, jogadora que já representou vários clubes madeirenses, e casada com um atleta da Região. A ausência da atleta deve-se igualmente a uma lesão.