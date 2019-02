Madeirenses do ‘Prestige Dance’ brilham nas Caldas da Rainha

Neste sábado, dia 9 de Fevereiro, 10 pares do Clube de Dança Desportiva ‘Prestige Dance’ representaram a Madeira no Campeonato Nacional das Danças Standard e Latinas, nas Caldas da Rainha.

Os resultados, diz o clube, foram “bem positivos”, com 11 lugares no pódio.

Hugo Rodrigues e Isabela Martinov sagraram-se Campeões Nacionais em Danças Standard e Campeões Nacionais em Danças Latinas,na categoria Juvenis I.

Lourenço Abreu e Ines Gomes foram Vice-Campeões Nacionais nas Danças Standard e obtiveram ainda o 5.º lugar nas Danças Latinas, na categoria Juvenis I.

Martim Chaves e Nuria Rodrigues conquistaram o título de Campeões Nacionais nas Danças Standard e de Campeões Nacionais nas Danças Latinas, na categoria Juvenis II Iniciados.

Na mesma categoria, Pedro Vieira e Madalena Esteves sagram-se Vice-Campeões Nacionais nas Danças Standard e ficaram em 3.º lugar nas Latinas. Já Szymon Vasconcelos e Anna Kolesnikov obtiveram o 4.º lugar nas Danças Standard.

José Pereira e Elisabeth Martinov foram Campeões Nacionais nas Danças Standard e Campeões Nacionais em Danças Latinas, na categoria Juvenis II.

O par Santiago Abreu e Alicia Duarte conseguiram 3 lugar nas Danças Standard. Rodrigo Figueira e Clara Silva, na mesma categoria, ficaram no 5.º lugar nas Danças Standard e 6.º nas Latinas.

Na categoria Juventude Intermédios Matias Silva e Isabel Silva conquistaram o título de Vice-Campeões Nacionais nas Danças Standard.

Na categoria Juventude Pre Open, nas Danças Latinas, Daniel Gouveia e Jessica Andrade obtiveram o 6.º lugar e o 4.º lugar, na categoria Juventude Open, em Danças Standard.

De refererir ainda que nos próximos dias dia 23 e 24 de Fevereiro, os atletas da Madeira do Clube de Dança Desportiva ‘Prestige Dance’ vão participar: no Campeonato Internacional Portugal Open e Campeonatos Nacionais das 10 Danças, Campeonato Nacional All Girls e Solo Dance, em Lisboa, no Pavilhão Desportivo Casal Vistoso.