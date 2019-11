Madeirense Sérgio Martins sagrou-se Campeão Nacional de Surf

O surfista do Clube Naval do Funchal (CNF), Sérgio Martins, sagrou-se Campeão Nacional de Surf Masters no escalão Kahuna(+40 anos), no passado fim de semana. O resultado foi obtido na Praia do Molhe Leste em Peniche, em condições de mar perfeitas para a prática de surf.

O navalista vem “dar continuidade aos excelentes resultados que obteve ao longo da sua carreira na Venezuela e nos diversos circuitos latino-americanos que realizou”, refere o CNF, trazendo agora para a Madeira e, pela primeira vez, o título de campeão de nacional na modalidade de surf.