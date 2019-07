Madeirense Marcos Freitas eliminado nos oitavos de final do Open da Coreia

Marcos Freitas foi eliminado nos oitavos de final do Open da Coreia do Sul, competição que está a ter ligar na cidade de Busan, ao perder com o chinês Wang Chuqin por 1-4.

O atleta português (n.º 30 do ranking mundial) não conseguiu contrariar o jogo do chinês Wang Chuqin (n.º 71), numa partida que teve os parciais de 11-2, 11-6, 11-5, 10-12 e 11-5.

Resultados de Sexta-feira

Singulares Masculinos – Oitavos de Final

Wang Chuqin (CHN), 4 – Marcos Freitas, 1 (11-2, 11-6, 11-5, 10-12, 11-5)