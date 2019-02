Madeira volta a ser a capital do ‘windsurf’ português

Durante três dias, entre sexta-feira e domingo, a Madeira recebe o Campeonato Nacional de Vela nas classes de prancha à vela, Techno Plus e Raceboard, um evento que contará com meia centena de inscritos.

Organizado pela Federação Portuguesa de Vela e Associação Regional de Vela da Madeira, em cooperação com o Centro Treino Mar, o evento tem a particularidade de ter três possíveis campos de regatas permitindo assim que seja possível a realização do maior número de regatas, assim como mostrar que a ilha tem todas inúmeros locais onde se pode promover para acolher eventos ligados à vela. Funchal, Machico e Calheta foram os locais escolhidos para receber este regresso do campeonato, depois da última edição ter acontecido em 2013, e uma vez mais na Região, na baía de Machico.

O evento estará ligado igualmente a uma vertente ecológica, com os intervenientes a terem a preocupação de realizar uma competição sem plástico.

Quanto ao número de inscritos que ascende a quase meia centena, um número recorde e que demonstra o trabalho feito ao longo dos últimos anos na Madeira nesta modalidade da vela, na sua maioria são atletas madeirenses, em representação do Centro Treino Mar, Clube Naval do Funchal, Associação Náutica da Madeira e Iate Clube de Santa Cruz, aos quais se junta três velejadores oriundos do continente português.

Entre os inscritos, destaque para os ex-olímpicos Catarina Fagundes e João Rodrigues que irão competir na classe raceboard, enquanto no Techno Plus referência para uma grande frota de jovens madeirenses que nas últimas épocas têm levado o nome da Madeira a prova internacionais, como são o caso de Tiago Abreu, Laura Pontes, André Pereira, entre outros.

O programa de regatas prevê que a primeira largada do evento decorra pelas 15 horas desta sexta-feira, num dos campos previamente anunciados. No sábado a primeira largada está prevista para as 11 horas, bem como no domingo, dia 10 de Fevereiro. A entrega de prémios decorrerá nas instalações do Centro Treino Mar, no Centro Náutico de São Lázaro, no domingo, pelas 19h30.

A apresentação oficial aconteceu esta tarde no Centro Náutico de São Lázaro, onde estiveram presentes Davide Sousa, presidente do Centro Treino Mar, Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira, Juan Gomes, director de serviços da Direcção Regional de Juventude e Desporto e o atleta português mais olímpico de sempre, João Rodrigues.