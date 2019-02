Madeira SAD vai defrontar o Dicken da Finlândia

O Madeira Andebol SAD vai defrontar a a formação do Dicken da Finlândia dos quartos de final da Taça Challenge. 2018/2019. O sorteio que há pouco decorreu em Viena de Áustria, determinou que os madeirenses recebam no Pavilhão do Funchal nos dias 23 ou 24 de Março os finlandeses com a 2.ª mão a ter lugar oito dias depois. Um sorteio que assim coloca na frente dos madeirenses um adversário complicado que segue no segundo lugar no seu campeonato tendo na eliminatória anterior afastado o Berchen do Luxemburgo. Ainda assim a equipa da Região evitou algumas das mais fortes formações presentes neste sorteio. Numa curta reacção a este sorteio o técnico do Madeira SAD Paulo Fidalgo admite que ‘não foi mau de todo, pois existiam outras equipa bem mais fortes, mas sinceramente preferia ter o primeiro encontro fora. Vamos trabalhar para tentarmos superar mais este forte obstáculo”. Resta acrescentar que o alinhamento das meias-finais também foi ontem sorteado e caso o Madeira Andebol SAD siga em frente irá defrontar o vencedor do encontro entre o Dynamo Vitor da Rússia e o AEK de Atenas. As meias finais estão agendadas, 1.ª mão a 20 ou 21 de Abril e a 2.ª mão a 27 ou 28 de Abril.