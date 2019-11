Madeira SAD arranca Taça Challenge com triunfo confortável

O Madeira SAD começou hoje a Taça Challenge de andebol da melhor forma, ao ganhar os eslovenos do RK Maribor Branik por 31-23, no Funchal, em partida da primeira mão da terceira eliminatória.

A equipa de Paulo Fidalgo, finalista da última edição da prova europeia, consegue uma margem confortável para o encontro da segunda mão, que decorre no domingo, também no Pavilhão do Funchal, pelas 17:00.

Os anfitriões mostraram cedo um bom trabalho defensivo, ao dificultarem a possibilidade de remate ao adversário, embora também tenham cometido alguns erros no momento da finalização.

A vantagem lusa começou por ser ‘magra’ no quarto de hora inicial, tendo sido dilatada com o progredir do primeiro tempo, chegando ao intervalo a ganhar por 16-9.

O Maribor conseguiu recuperar no arranque da segunda parte e chegou a reduzir para três golos de diferença, aproveitando o momento de menor inspiração do Madeira SAD.

Tal como aconteceu na primeira parte, os insulares afinaram a pontaria à medida que o jogo foi avançando e contaram também com a ajuda do guarda-redes António Campos, que fez um conjunto de defesas importantes para o desfecho do jogo.

Os melhores marcadores acabaram por ser da formação visitante, que ocupa o nono lugar no campeonato esloveno, com Andraz Velkavrh (sete golos) e Filip Jerenec (seis) a se destacarem.

Do lado madeirense, nota para quatro jogadores que marcaram cinco golos cada, sendo eles Daniel Santos, Elias António, Elledy Semedo e Pedro Peneda.