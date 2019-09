Madalena Costa é bicampeã da Europa em patinagem artística

A madeirense Madalena Costa sagrou-se esta tarde bicampeã europeia em patinagem artística, no escalão infantil, depois de bater toda a feroz concorrência que competiu na Taça da Europa, num torneio realizado na cidade de Roana, em Itália.

Madalena Costa, que pertence aos quadros do Sporting Club Santacruzense, superiorizou-se a um vasto leque de patinadoras internacionais, entre elas a ‘armada’ espanhola, conquistando 52 pontos que foram devidamente atribuídos pelo painel de jurados. A segunda e terceira classificadas arrecadaram 47 e 45 pontos, respectivamente.

Importa ainda salientar que a Taça da Europa constitui-se como a mais alta competição do escalão infantil, em patinagem artística, troféu que Madalena Costa já havia conquistado no ano passado, na cidade de Fuengirola, em Málaga.

Soraia Pereira foi bronze em cadetes

Outra patinadora do Sporting Club Santacruzense, que se estreou nesta Taça da Europa, na ocasião Soraia Pereira, conquistou também esta tarde o terceiro lugar no escalão de cadetes.

A jovem madeirense regressa a casa com a medalha de bronze depois de uma excelente prestação, em Itália, contribuindo com mais um galardão para a secção de patinagem artística do clube de Santa Cruz.